قوى الأمن: توقيف منفذ عملية سرقة خزنة حديدية من منزل في غوسطا

قوى الأمن: توقيف منفذ عملية سرقة خزنة حديدية من منزل في غوسطا



بتاريخ 31/07/2023، دخل مجهولون إلى منزل المواطنة: (ر. ف. من مواليد عام ۱۹۸۳) الكائن في بلدة غوسطا وسرقوا من داخله خزنة حديدية بداخلها ذهب ومصاغ ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وعلى الفور، كلفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية بغية تحديد هوية منفذي عملية السرقة وتوقيفهم. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوياتهم، ومن بينهم الرأس المدبر للعملية، وهو المدعو: م. س. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم السرقة.



وبتاريخ 11/09/2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة المريجة على متن سيارة نوع BMW‏ لون فضي تم ضبطها. وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه بالإشتراك مع شخص آخر على تنفيذ عملية سرقة الخزنة من المنزل المذكور في غوسطا.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع السيارة المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.