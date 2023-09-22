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إدارة منطقة صيدا في الأونروا: اشكال بين بعض النازحين من عين الحلوة الموجودين في مركز الايواء في مدرسة نابلس
أمن وقضاء
2023-09-22 | 15:55
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إدارة منطقة صيدا في الأونروا: اشكال بين بعض النازحين من عين الحلوة الموجودين في مركز الايواء في مدرسة نابلس
إدارة منطقة صيدا في الأونروا: اشكال بين بعض النازحين من عين الحلوة الموجودين في مركز الايواء في مدرسة نابلس
أعلنت ادارة منطقة صيدا في الأونروا في بيان، أن "اشكالا تخلله تضارب حصل بين بعض الاشخاص النازحين من مخيم عين الحلوة الموجودين في مركز الايواء في مدرسة نابلس اليوم. وعلى الأثر تدخل المشرفون على مركز الايواء في المدرسة بسرعة وعملوا على حل الاشكال واتخاذ الاجراءات المناسبة واعادة الامور الى طبيعتها".
أخبار لبنان
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صيدا
الأونروا
اشكال
النازحين
عين الحلوة
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