الجيش: توقيف سوريَّين في منطقة المنارة - بيروت لتأليفهما عصابة سرقة سيارات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 22 / 9 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنارة - بيروت السوريَّين (ف.ك.) وابنه (م.ك.) لتأليفهما عصابة سرقة سيارات، إضافة إلى تجولهما من دون أوراق ثبوتية.



وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق بوشر مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.