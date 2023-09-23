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إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر الى أوروبا بعملية احترافية لشعبة المعلومات

أمن وقضاء
2023-09-23 | 05:15
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إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر الى أوروبا بعملية احترافية لشعبة المعلومات
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إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر الى أوروبا بعملية احترافية لشعبة المعلومات

بيان صادر غن قوى الأمن

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات الهجرة غير الشّرعية عبر البحر، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول التّحضير لعملية تهريب أشخاص سوريين الى أوروبا، انطلاقا من شاطئ العريضة.

وبنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها الشّعبة، تمّ التّأكّد من صحة المعلومات، وتمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّات أفراد شبكة التّهريب، ومن بينهم الشّخص المكلّف بنقل المهاجرين السّوريين الى الشاطئ، وهو المدعو: و. ع. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) وأعطيت الأوامر لتكثيف عمليات المراقبة بهدف توقيفه وإحباط عملية التّهريب.

وبتاريخ 17-9-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد الأخير وهو يقود آليّة "بيك أب" نوع تويوتا وعلى متنها عدد كبير من الأشخاص السّوريين.

وتمّت مراقبته إلى أن وصل الى محلّة العبدة، حيث تمّ تنفيذ كمينٍ محكمٍ نتج عنه توقيفه و /42/ شخصًا من الجنسيّة السوريّة، من بينهم /6/ أطفال.

وبتفتيش الـ "بيك أب" تم ضبط /83/ سترة نجاة، /13/ غالون مازوت سِعة /20/ ليتراً، /200/ علبة صغيرة من المواد الغذائية و/8/ غالونات مياه سِعة /20/ ليتراً.

وبالتزامن تم ضبط المركب المعد لتهريب الأشخاص عند شاطئ المنية.

وبالتحقيق مع (و. ع.) اعترف بما نُسب إليه لجهة تورّطه بعملية التّهريب عبر قبرص باستخدام مركب سيلاقيهم في محلّة شاطئ العريضة، وذلك بالاشتراك مع آخرين (العمل جارٍ لتوقيفهم).

وبالتحقيق مع السوريين، اعترفوا أنهم كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا عبر قبرص مقابل مبلغ يتراوح ما بين /5000/ و/7000/ دولار أميركي عن كل شخص.

وتم حجز المركب البحري و"البيك أب" عدليا، وأودع (و. ع.) مع المضبوطات المرجع المختص، وتم تسليم الأشخاص السوريين الى القطعة الاقليمية المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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