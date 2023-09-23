توقيف مطلوب في منطقة صحراء الشويفات لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه بتاريخ 22 / 9 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ع.ن.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على ارتكاب جرائم إطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، والاعتداء على سكان المنطقة.



وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.