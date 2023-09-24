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الرأس المدبر لإحدى عصابات السلب في قبضة شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2023-09-24 | 03:39
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الرأس المدبر لإحدى عصابات السلب في قبضة شعبة المعلومات
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الرأس المدبر لإحدى عصابات السلب في قبضة شعبة المعلومات

الرأس المدبر لإحدى عصابات السلب في قبضة شعبة المعلومات

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت دورياتها في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة لرصد المتورطين فيها وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة، توصلت إلى تحديد هوية الرأس المدبر لإحدى العصابات التي تقوم بتلك العمليات، ويدعى: خ. ج. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) وهو من الأشخاص الخطرين ومسلح بصورة مستمرة، ويقيم في محلة حي السلم - الضاحية الجنوبية.

وبتاريخ 14/09/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة حي السلم، حيث نصبت كمينًا محكمًا وأوقفته على متن دراجة آلية نوع "لاندي" من دون لوحات، تم ضبطها. وفي خلال عملية التوقيف، حاول الفرار من أمام الدورية وشهر مسدسًا حربيًا بوجه عناصرها محاولًا إطلاق النار باتجاههم، إلا أنه تمت السيطرة عليه وتجريده من سلاحه وضبطه، إضافة إلى ضبط كمية من الحبوب المخدرة.

وبالتحقيق مع الموقوف، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوة السلاح على متن دراجته المذكورة، مستخدمًا المسدس الحربي الذي ضبط بحوزته، وذلك في العديد من مناطق جبل لبنان ومنها: بولفار كميل شمعون، الحازمية، وجسر الباشا.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

سلب

شعبة المعلومات

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