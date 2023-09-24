غادرت منزل ذويها في الزاهرية ولم تعد...

غادرت منزل ذويها في الزاهرية ولم تعد...

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: سحر زكريا حبوشي (مواليد العام 2007، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 17-9-2023 منزل ذويها الكائن في محلة الزاهرية، ولم تعد لغاية تاريخه.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الإتصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 423387-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.