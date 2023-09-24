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مواطن يطلق النار على شقيقته في علي النهري والجيش يوقفه

أمن وقضاء
2023-09-24 | 09:03
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مواطن يطلق النار على شقيقته في علي النهري والجيش يوقفه
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مواطن يطلق النار على شقيقته في علي النهري والجيش يوقفه

أقدم المدعو م. ف على إطلاق النار على شقيقته ح. ف في بلدة علي النهري البقاعية، وتم نقلها الى مستشفى العبدالله في رياق، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وعملت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على توقيفه واقتياده وبوشرت التحقيقات.

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