مواطن يطلق النار على شقيقته في علي النهري والجيش يوقفه

أقدم المدعو م. ف على إطلاق النار على شقيقته ح. ف في بلدة علي النهري البقاعية، وتم نقلها الى مستشفى العبدالله في رياق، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وعملت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على توقيفه واقتياده وبوشرت التحقيقات.