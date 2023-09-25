العثور على جثة على الطريق في رومية

جثة في منطقة رومية

عثر صباح اليوم على جثة المواطن ف.ع.ل مطعونا بالسكاكين، ومرميا على الطريق بالقرب من معمل النفايات في منطقة رومية.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات، فيما نقلت الجثة الى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.