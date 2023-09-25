شعبة المعلومات توقف مهرّباً وأشخاصاً من التابعية السورية بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى الأراضي اللبنانية من قبل قطعات قوى الأمن الدّاخلي، وبنتيجة عمليات المراقبة، اشتبهت دورية من شعبة المعلومات، بتاريخ 16- 9-2023 بـ "فان نوع هيونداي" لون أبيض في محلّة المنية - الضنيّة، وعلى متنه 15 شخصاً من الجنسية السورية، من بينهم 4 فتيات قاصرات، فتمّ توقيفهم بجرم الدّخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، وضبط الـ"فان" وتم توقيف سائقه، الذي تبيّن أنّه يدعى: ص. ع. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري).



وقد تم تسليم جميع الموقوفين والآليّة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناءً على إشارة القضاء، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.