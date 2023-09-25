الجيش: طيران ليلي بين القواعد بدءا من اليوم وحتى 28 الحالي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن القوات الجوية ستقوم اعتبارًا من 25 /9 / 2023 ولغاية 28 /9 /2023 ما بين الساعة 19.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات.