محكمة التمييز العسكرية أرجأت جلسة محاكمة المتهمين في حوادث خلدة

أرجأت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة المتهمين في حوادث خلدة الى ١٦ تشرين الأول المقبل وذلك بسبب تغيب المحامي أنطوان سعد وكيل الدفاع عن متهمين (٢) في الملف.



وقد أرسل سعد محاميا متدرجا مع العلم أن محكمة التمييز لا تقبل وكالة المحامين المتدرجين أمامها وقد انتظرت المحكمة وصول سعد لمدة أربعين دقيقة تقريبا. وعندما وصل كانت الجلسة قد ارجئت.



هذا التغيب، أثار امتعاضا لدى الأهالي وبعض المحامين في الملف.