توقيف شخصين في سوق الخان في حاصبيا لترويجهما المخدرات

أوقفت دورية تابعة لمكتب معلومات مرجعيون وحاصبيا في قوى الأمن الداخلي في محلة سوق الخان، كلا من (ع. ن) و (ا.ه) لترويجهما للمخدرات.

وتخلل عملية التوقيف اطلاق النار في الهواء بعد محاولة فرارهما من عناصر الدورية.



وتم تسليمه الموقوفين الى القضاء المختص لاستكمال التحقيق، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.