مسلحون يقتحمون منزلاً في كامد اللوز - البقاع الغربي ويخطفون صاحبه

خطف مواطن من داخل منزله في كامد اللوز البقاعية

أقدم 6 مسلحين ملثمين يستقلون سيارة من نوع مرسيدس، على خطف مواطن بعد اقتحام منزله في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي، واقتادوه الى جهة مجهولة.



وقد تمكّن شخصان كانا في منزل المخطوف من الفرار لحظة وقوع عملية الخطف.