عاملتان منزليتان سرقتا خزنة من منزل في زفتا في قبضة شعبة المعلومات

بتاريخ 30-8-2023، إدعت المواطنة (ه. ح. من مواليد عام 1986) أنها استحضرت إلى منزلها الكائن في بلدة زفتا الجنوبية عاملة منزلية من الجنسية السيراليونية مجهولة باقي الهوية، وأّن الأخيرة أقدمت على سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبلغ /30,000/ دولار أميركي و/900/ يورو ومصاغ ذهبي قَدرت قيمته بـ/10,000/ دولار أميركي.وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية ومكان العاملة المذكورة وتوقيفها.وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تبين لشعبة المعلومات تورط عاملة منزلية أخرى بعملية السرقة، وقد تم تحديد هويتيهما، وهما من:أ. س. (مواليد عام 2000، سيراليونية)خ. أ. (مواليد عام 1996، سيراليونية).وبتاريخ 3-9-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات من الشعبة من تحديد مكان إختبائهما في محلة الجناح، حيث داهمت مكان إقامتهما وأوقفتهما، وضبطت مبلغ /8,000/ دولار أميركي.وبالتحقيق معهما ومقاطعة المعلومات، إعترفتا بسرقة الخزنة من داخل المنزل في زفتا، إضافة إلى تنفيذ عمليتي سرقة مبالغ مالية من داخل منزلين في بيروت وجبل لبنان.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعتا والمبلغ المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.