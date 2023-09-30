في وادي خالد... نيران أدت إلى احتراق أكثر من خمس سيارات

في وادي خالد... نيران أدت إلى احتراق أكثر من خمس سيارات

أدى إشعال عشوائي للنفايات في منطقة وادي خالد في عكار إلى امتداد النيران جراء الرياح إلى سيارات كانت متوقفة عند أطراف الأرض التي تم إشعال النفايات فيها.



وقد عملت فرق الدفاع المدني على إطفاء النيران التي أدت إلى احتراق أكثر من خمس سيارات عند جسر قمار في منطقة البقيعة في وادي خالد.