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دهم مخيم للنازحين السوريين وتوقيف مطلوبين في مناطق صحراء الشويفات والغبيري وصبرا

أمن وقضاء
2023-09-30 | 06:45
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دهم مخيم للنازحين السوريين وتوقيف مطلوبين في مناطق صحراء الشويفات والغبيري وصبرا
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دهم مخيم للنازحين السوريين وتوقيف مطلوبين في مناطق صحراء الشويفات والغبيري وصبرا

دهم مخيم للنازحين السوريين وتوقيف مطلوبين في مناطق صحراء الشويفات والغبيري وصبرا

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مخيمًا للنازحين السوريين في منطقة صحراء الشويفات وأوقفت 7 سوريين و5 بنغلادشيين لتجولهم من دون أوراق ثبوتية، واللبناني (ع.ح.) لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الغبيري المواطنَين (أ.س.) و(ع.ز.) المطلوبين بعدة مذكرات توقيف بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضبط بحوزتهما كمية منها، إضافة إلى مسدس حربي ومبلغ كبير من المال.

وأوقفت الدورية أيضًا في منطقة صبرا المواطن (أ.ك.) المطلوب بجرم إطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها والإتجار بالأسلحة الحربية والذخائر وتأليف عصابة للإعتداء على المارة وإفتعال الإشكالات.

وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

صحراء الشويفات

الغبيري

صبرا

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