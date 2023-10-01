جو من التوتر يسود بلدة النبي عثمان..

جو من التوتر يسود بلدة النبي عثمان..



احتجاجاً على مقتل احد الشبان الذي لم يمتثل لحاجز الجيش في بلدة النبي عثمان، حاول عدد من اهالي بلدة اللبوة في البقاع الشمالي اقفال الطريق الدولي بالستائر الترابية ما ادى الى حصول مواجهات بينهم وبين الجيش الذي عمل على اعادة فتح الطريق.



ويسود جوّ من التوتر المنطقة.