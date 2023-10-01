قوى الأمن: توقيف شبكة نقل مخدرات من البقاع وترويجها في بيروت

في إطار مكافحة تجارة المخدرات وترويجها على مختلف الأراضي اللبنانية من قبل قوى الأمن الداخلي، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام شبكة بنقل مواد مخدرة من البقاع وترويجها في بيروت، إضافة إلى قيام أفرادها بأعمال "بلطجة" و"فرض خوات".وبتاريخ 20-9-2023، وبعد رصد وتعقب، نصبت قوة من المجموعة الخاصة كمينًا محكمًا في محلتي الكسليك وحالات. وبعملية متزامنة، تم توقيف أعضاء هذه الشبكة، وهم كل من: (م. أ.) و (ح. ك.) و (م. ح.) و (م. م.) من التابعية السورية، والمدعو (و.ح. لبناني).وضبط بحوزتهم مسدس حربي، كمية من الهيرويين والكوكايين والحبوب المخدرة وحشيشة الكيف وهواتف خلوية ومبالغ مالية. وقد تبين أن إثنين منهم مطلوبان للقضاء بموجب مذكرات عدلية مختلفة.وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.