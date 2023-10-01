فوج حرس بيروت يوقف مخلين بالأمن

فوج حرس بيروت يوقف مخلين بالأمن



يواصل فوج حرس مدينة بيروت تنفيذًا لقرار محافظ بيروت القاضي مروان عبود تسيير دورياته في شوارع العاصمة كافة على مدار الساعة، حيث أسفرت تلك الدوريات عن توقيف عدد كبير من الدراجات النارية غير القانونية والتي يقودها أشخاص غير لبنانيين ليس بحوزتهم أي أوراق ثبوتية للدراجة.



كما تم توقيف دراجات نارية ضبط بحوزة الأشخاص الذين كانوا على متنها كميات من حشيشة الكيف وغيرها من المواد المخدرة.



كذلك، تم توقيف أشخاص لبنانيين ضبط مع عدد منهم مسدسات حربية دون ترخيص، وتم توقيف لبناني كان خلال قيادته دراجة نارية قد حاول التهجم على الدورية منتحلًا صفة عسكرية، وقد تم سوقهم جميعًا وتسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.