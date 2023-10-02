توقيع خطة التعاون العسكري للعام ٢٠٢٤ بين الجيشين اللبناني والباكستاني

أعلنت قيادة الجيش عبر منصة "اكس"، أنه تم توقيع خطة التعاون العسكري للعام ٢٠٢٤ بين الجيشين اللبناني والباكستاني في ختام جولة مفاوضات الأركان الثنائية الثانية بين الجيشين في الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتطوير قدرات الجيش الليناني في مجالات العديد والتجهيز والتدريب.