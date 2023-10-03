تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...

تعرضت زوجة الياس الحصروني إيفيت سليمان الحصروني لحادث سير في عين إبل - رميش.ونقلت إلى مستشفى صلاح غندور - بنت جبيل في حال حرجة وتعاني نزيفًا داخليًا.