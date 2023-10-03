الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير



يبدو أن مأساة الموت، لا زالت تلاحق عائلة الحصروني، إذ توفيت زوجة الياس الحصروني، إيفيت سليمان الحصروني، اثر تعرضها لحادث سير في عين إبل - رميش.



وكانت نقلت إلى مستشفى صلاح غندور - بنت جبيل في حال حرجة وتعاني نزيفًا داخليًا وبحاجة الى كميات من الدم.