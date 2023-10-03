قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

ناريمان مفقودة!

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ناريمان أيّوب الدّيك (من مواليد عام 1984، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 18-08-2023، منزلها الكائن في محلّة ضبيّه / المخيّم، ولم تعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 713517-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.