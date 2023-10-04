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سرقة كابلات محطتي كهرباء في شحيم والأهالي طالبوا بوضع حد للتعديات

أمن وقضاء
2023-10-04 | 10:34
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سرقة كابلات محطتي كهرباء في شحيم والأهالي طالبوا بوضع حد للتعديات
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سرقة كابلات محطتي كهرباء في شحيم والأهالي طالبوا بوضع حد للتعديات

سرقة كابلات محطتي كهرباء في شحيم والأهالي طالبوا بوضع حد للتعديات

تعرضت كابلات محطة مرج علي التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" في بلدة شحيم الواقعة عند مفرق بلدة داريا للسرقة بشكل كامل، ما تسبب بحرمان المنطقة من الكهرباء.
 
كما تعرضت كابلات محطة أخرى تقع في نفس المنطقة وتحديدًا عند مفرق حي الإستملاك للسرقة على أيدي مجهولين.

وتم إبلاغ القوى الأمنية التي باشرت تحقيقاتها. وعكست الحادثتين حالة من الإستنكار والإستياء لدى أهالي منطقة مرج علي في شحيم الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بـ"التحرك السريع وملاحقة الفاعلين لسوقهم إلى العدالة ووضع حد لمثل هذه التعديات التي تطاول الجميع وتهدد الأمن والإستقرار وتعكر الهدوء".

وأكدوا في بيان أنهم لن يسمحوا ليد الشر أن تنال من هدوء وإستقرار المنطقة وإستغلال الأجواء لتنفيذ مخططاتهم بهدف السرقة من أجل مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

كهرباء لبنان

سرقة كابلات

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