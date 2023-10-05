الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة تبدأ حملة لإزالة خيم النازحين غير الشرعيين

أمن وقضاء
2023-10-05 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة تبدأ حملة لإزالة خيم النازحين غير الشرعيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة تبدأ حملة لإزالة خيم النازحين غير الشرعيين

أمن الدولة تبدأ حملة لإزالة خيم النازحين غير الشرعيين

بدأت أمن الدولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريين غير الشرعيين، والذين يقطنونها من دون ترخيص من البلديات، وأزالت خيمتين تعودان لـ "م.ش." في منطقة عين عرب.
 
وأفاد مصدر في أمن الدولة أن حملة إزالة الخيم هذه، أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظمات إرهابية، صادرت خلالها أمن الدولة حتى اليوم، كميات كبيرة من الأسلحة الحربية في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريين، في مختلف المحافظات، مؤكداً ان على البلديات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأي نازح، ويجب مراقبته والتثبت من أوراقه القانونية والثبوتية.

ودعا المصدر اللبنانيين إلى تبليغ أمن الدولة أو أي جهاز عسكري وأمني، بأي شبهة تحوم حول سوريين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم. 
 
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

أمن الدولة

لبنان

معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-09-26

صليبا في العيد الـ39 لأمن الدولة: صامدون منذ حقبة طويلة بوجه أزمات متتالية حلّت بلبنان

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-25

دواء مهرب في لبنان وأمن الدولة توقف المتورطين

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-22

أمن الدولة تصادر بضائع إسرائيلية في السوق اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
09:05

سفير المملكة السعودية لدى لبنان يستقبل النائب فيصل كرامي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:23

معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
10:34

سرقة كابلات محطتي كهرباء في شحيم والأهالي طالبوا بوضع حد للتعديات

LBCI
أمن وقضاء
2023-10-04

قوى الأمن تحذّر النازحين السوريّين من عصابات تستدرجهم إلى الحدود وتخطفهم وتعذّبهم وتطالب بفدية مالية لقاء تركهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-03

ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-30

حقيقة صادمة حول قطع "شجرة روبن هود" التي يتجاوز عمرها الـ300 سنة... ما علاقة تيك توك؟

LBCI
أخبار دولية
05:31

مقتل فلسطينيَّين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة العربية

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-08

النائب السابق وليد جنبلاط: هل يمكن ترسيم حقل بعبدا يا سيد هوكشتاين وهل يمكن تسهيل انتخاب الرئيس يا سيّد عبد اللهيان؟

LBCI
خبر عاجل
2023-10-03

أ.ف.ب.: عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:19

الجيش يعرض الاجراءات المتخذة عبر المعابر غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
06:33

غابرييل للـLBCI: الاستمرار بدعم ومساعدة الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
14:18

مبنى وزارة الصحة باللون الزهري دعمًا للحملة ضد السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

شيا وسماهر في رقصة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المصارف تدرس تعميم مصرف لبنان لجهة عدم فرض عمولات جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الخطف والتعذيب عبر TikTok وسيلة رائجة... فاحذروها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إنهاء مسألة النزوح السوري إلى لبنان: لا قرار واضحا للدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:23

معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية

LBCI
منوعات
13:54

خلعت ملابسها وتحرشت به جنسياً...وهذا مصير ابن الـ 13 عاماً!

LBCI
منوعات
14:31

بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!

LBCI
فنّ
12:09

فيكتوريا بيكهام تُفجّر مفاجأة للمرة الأولى بعد 20 عاما: "علاقة ديفيد مع مساعدته الشخصية كانت أصعب وقت في حياتي" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أوروبا تستورد "لبناني"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

شيا وسماهر في رقصة واحدة

LBCI
منوعات
06:45

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

LBCI
خبر كاذب
04:09

ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More