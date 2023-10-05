تدابير سير في محلّة بدارو اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام

تدابير سير في محلّة بدارو

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة 6-10-2023 ولغاية منتصف ليل الأحد 8-10-2023، سيقام احتفال بدعوة من لجنة تجار بدارو يتخلله معارض ومنصات عرض للحرفيين والمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي والشركات بالإضافة إلى سلسلة احتفالات فنية وثقافية وترفيهية وألعاب للأطفال. لذلك، وعطفا على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيتم منع وقوف ومرور السيارات اعتباراً من الساعة 19,00 من تاريخ اليوم 5-10-2023 وطيلة فترة الاحتفال في شارع بدارو الرئيسي في الجزء الممتد بين طريق الشام وجادة سامي الصلح بالإضافة الى جزء من شارع رقم 87 وشارعي رامز سركيس وهنري شهاب المتصلين بالشارع الرئيسي عند المستديرة وبعض الشوارع الفرعية، بحيث سيجري تحويل السير الى الطرقات المجاورة.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.