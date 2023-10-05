الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله
أمن وقضاء
2023-10-05 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله
أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله عمدا، وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 549 و569 و733 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر.
والمدعى عليهم جميعهم لبنانيون، وهم: يحيى عبد الكريم الرفاعي، علي يحيى الرفاعي، يحيى محمد الرفاعي، عبد الكريم محمد الرفاعي، أحمد محمد الرفاعي، وقد أوقفوا وجاهيا ولا يزالوا، ومصطفى غازي ميقاتي، وكل من يظهره التحقيق.
وفي الوقائع، تبيّن أنه بتاريخ 21/2/2023، ادعى أمام مخفر برقايل عبد القادر شعيب الرفاعي بأن شقيقه الشيخ أحمد شعيب الرفاعي قد غادر منزله الكائن في بلدة القرقف العكارية باتجاه طرابلس، بعد ظهر يوم 20/2/2023، ولم يعد، وانقطع الاتصال به.
وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات، تم العثور على سيارته من نوع "هوندا" متوقفة في محلة راسمسقا، قرب مستشفى "هيكل".
وبنتيجة التحقيقات الأولية التي قامت بها الشعبة، تبين أن علي الرفاعي إبن رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي تجرع حقد والده على منافسه لرئاسة البلدية الشيخ أحمد شعيب الرفاعي ودخل في دوامة خلافاتهما المزمنة والتي وصل بعضها إلى القضاء. واتفق الوالد والإبن على استدراج الشيخ أحمد لتنفيذ مشروعهما الإجرامي ضده فاشترى علي قبل شهرين من تنفيذ المهمة هاتفين خلويين، وهو ما يعرف بالخطين الأمنيين.
وبعد مرور شهر على شراء الخطين، بدأ بالتواصل مع الشيخ أحمد وأوهمه أنه فتاة لديها مشاكل وخلافات، وهي بحاجة إلى المساعدة، وقد عمد علي إلى إخبار والده بالإيقاع بالشيخ المغدور، فبارك له والده بهذه الخطوة.
وتابع علي التواصل مع الشيخ أحمد، تمهيدا لساعة الصفر عبر إعطائه موعدا للقائه في طرابلس قرب الجامعة العربية، وتبين أنه قبل الموعد أقدم علي، بمعاونة ابن عمته أحمد محمد الرفاعي، على تجهيز حفرة بعمق حوالى 3 أمتار في مكب للنفايات في محلة "سدة البارد".
وتبين أن يوم الجمعة في 17/2/2023، اتفق علي مع أولاد عمته أحمد ويحيى وعبد الكريم، بحضور والده رئيس البلدية، على تنفيذ العملية التي تقضي بخطف الشيخ أحمد وقتله ورمي جثته في الحفرة التي أعدت لذلك، وتبين أن علي أكد مع أولاد عمته على تنفيذ العملية وأبدوا كامل استعدادهم لانجازها الأحد في 19/2/2023.
وتبين أنه في التاريخ المذكور ارتدى جميع المدعى عليهم ملابس عسكرية مرقطة وباشروا بمخططهم الإجرامي، وتبين أن الشيخ المغدور حضر بسيارته إلى الموعد المحدد، فنفذت المجموعة عملية خطفه بعد قطع الطريق عليه وإنزاله من سيارته وضربه على رأسه بالبنادق الحربية، وتم وضعه في صندوق سيارة كيا سوداء كان يقودها الشيخ يحيى.
وتبين أن علي أقدم في منطقة "المعرض" على قتل الشيخ، عبر إطلاق النار عليه من مسدس حربي مرتين واحدة في صدره وأخرى في رأسه داخل صندوق السيارة، ثم تم دفن الجثة في الحفرة التي في مكب النفايات.
وبناء على ما تقدم، اعتبرت القاضية نصار أن فعل المدعى عليهم: يحيى عبد الكريم الرفاعي وعلي يحيى الرفاعي ويحيى محمد الرفاعي وعبد الكريم محمد الرفاعي وأحمد محمد الرفاعي من نوع جنايتي المادتين 549 و569 من قانون العقوبات والظن بهم بجنحة المادة 72 من قانون الأسلحة، وإيجاب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في الشمال واتباع الجنحة بالجنايتين للتلازم.
كما قررت منع المحاكمة عن مصطفى غازي ميقاتي في جنايتي المادتين 549 و569 من قانون العقوبات وجنحة المادة 72 أسلحة لعدم كفاية الدليل.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
سمرندا نصار
جريمة
أحمد شعيب الرفاعي
التالي
معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية
سرقة كابلات محطتي كهرباء في شحيم والأهالي طالبوا بوضع حد للتعديات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-31
الوكالة الوطنية: قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة اغتصاب ووفاة الطفلة لين طالب
آخر الأخبار
2023-08-31
الوكالة الوطنية: قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة اغتصاب ووفاة الطفلة لين طالب
0
منوعات
11:33
"أعتقد أنني قتلت زوجتي"... توقع خاطئ دفعه لارتكاب جريمته وهذه القصة المرعبة!
منوعات
11:33
"أعتقد أنني قتلت زوجتي"... توقع خاطئ دفعه لارتكاب جريمته وهذه القصة المرعبة!
0
منوعات
2023-10-03
"والدتي لا تستيقظ"... اتصال بالطوارئ كشف جريمة مروعة: المصابة كانت المجرمة وابنتها ساعدتها!
منوعات
2023-10-03
"والدتي لا تستيقظ"... اتصال بالطوارئ كشف جريمة مروعة: المصابة كانت المجرمة وابنتها ساعدتها!
0
منوعات
2023-10-03
توجه رجال الإطفاء لإخماد حريق مرعب داخل منزل ثم اكتشفوا الحقيقة... الأمر بدا كمسرح جريمة ولكن الواقع كان العكس! (فيديو)
منوعات
2023-10-03
توجه رجال الإطفاء لإخماد حريق مرعب داخل منزل ثم اكتشفوا الحقيقة... الأمر بدا كمسرح جريمة ولكن الواقع كان العكس! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:51
الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة السماقية - عكار وتوقيف عدد منهم
أمن وقضاء
12:51
الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة السماقية - عكار وتوقيف عدد منهم
0
أمن وقضاء
12:48
دورية من حرس بيروت أوقفت 4 أشخاص في رياض الصلح ووسط بيروت في حوزتهم مواد مخدرة
أمن وقضاء
12:48
دورية من حرس بيروت أوقفت 4 أشخاص في رياض الصلح ووسط بيروت في حوزتهم مواد مخدرة
0
أمن وقضاء
12:24
تعميم صورة المفقودة القاصر هيام شعبان
أمن وقضاء
12:24
تعميم صورة المفقودة القاصر هيام شعبان
0
أمن وقضاء
11:30
مولوي طلب من قوى الأمن اطلاق حملة لتوقيف دراجات نارية يقودها سوريون لا يحملون الإقامة ومن محافظ بيروت إزالة ظاهرة التسول
أمن وقضاء
11:30
مولوي طلب من قوى الأمن اطلاق حملة لتوقيف دراجات نارية يقودها سوريون لا يحملون الإقامة ومن محافظ بيروت إزالة ظاهرة التسول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023
0
منوعات
2023-10-01
"جارة من الجحيم"...حاولت اشعال النار في صندوق كهرباء الجيران وهذا ما حصل!
منوعات
2023-10-01
"جارة من الجحيم"...حاولت اشعال النار في صندوق كهرباء الجيران وهذا ما حصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط
تقارير نشرة الاخبار
14:08
شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط
0
مقدمة نشرة الاخبار
2022-12-22
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2022
مقدمة نشرة الاخبار
2022-12-22
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2022
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:33
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يكشف عن اسم المدير الفني الجديد
رياضة
13:33
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يكشف عن اسم المدير الفني الجديد
0
رياضة
13:30
الفيفا يعلن تبنيه رسميا تنظيم المغرب الى جانب دول أخرى لمونديال العام 2030
رياضة
13:30
الفيفا يعلن تبنيه رسميا تنظيم المغرب الى جانب دول أخرى لمونديال العام 2030
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:19
الجيش يعرض الاجراءات المتخذة عبر المعابر غير الشرعية
تقارير نشرة الاخبار
07:19
الجيش يعرض الاجراءات المتخذة عبر المعابر غير الشرعية
0
أخبار لبنان
06:33
غابرييل للـLBCI: الاستمرار بدعم ومساعدة الجيش اللبناني
أخبار لبنان
06:33
غابرييل للـLBCI: الاستمرار بدعم ومساعدة الجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
14:18
مبنى وزارة الصحة باللون الزهري دعمًا للحملة ضد السرطان
أخبار لبنان
14:18
مبنى وزارة الصحة باللون الزهري دعمًا للحملة ضد السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط
تقارير نشرة الاخبار
14:08
شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
شيا وسماهر في رقصة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
شيا وسماهر في رقصة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:23
معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية
خبر عاجل
06:23
معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية
2
منوعات
14:31
بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!
منوعات
14:31
بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!
3
منوعات
13:54
خلعت ملابسها وتحرشت به جنسياً...وهذا مصير ابن الـ 13 عاماً!
منوعات
13:54
خلعت ملابسها وتحرشت به جنسياً...وهذا مصير ابن الـ 13 عاماً!
4
فنّ
05:30
الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!
فنّ
05:30
الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!
5
منوعات
06:45
ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!
منوعات
06:45
ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!
6
خبر كاذب
04:09
ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟
خبر كاذب
04:09
ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟
7
تقارير نشرة الاخبار
14:04
شيا وسماهر في رقصة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
شيا وسماهر في رقصة واحدة
8
أخبار لبنان
09:24
قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين
أخبار لبنان
09:24
قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More