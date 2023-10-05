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إشكال في منطقة الدورة
أمن وقضاء
2023-10-05 | 15:54
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إشكال في منطقة الدورة
توتر في الدورة
تسود حال من التوتر منطقة الدورة، نتيجة اشكال حصل بين لبنانيّين وسوريّين.
وأفيد بأن الاشكال حصل بسبب حادث وقع بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة الذي استعان بالعمال في المعمل وهم من التابعية السورية.
ويصر أهالي المنطقة على عدم المغادرة قبل اخلاء مبنى معمل الخياطة من جميع السوريين، وقد حضر الجيش الى المكان.
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