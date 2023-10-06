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قتلاه بدم بارد ثم سلباه دراجته الآلية في الناعمة وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2023-10-06 | 03:28
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قتلاه بدم بارد ثم سلباه دراجته الآلية في الناعمة وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
قتلاه بدم بارد ثم سلباه دراجته الآلية في الناعمة وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
ليل تاريخ 18/09/2023، وفي محلة الناعمة الطريق البحرية، أقدم مجهولان مسلحان على محاولة سلب المغدور: حسين كرنيب (مواليد عام 2002، لبناني) دراجته الآلية بقوة السلاح. وعند قيامه بمقاومتهما، أقدم أحدهما على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاهه، فأصيب بطلقات عدة في ظهره ورجله، وتمكن المجهولان من سلب الدراجة وفرا إلى جهة مجهولة. وتم نقل المصاب إلى المستشفى، حيث توفي متأثرًا بجروحه.
وعلى الفور، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها في موقع الجريمة وتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما، حيث تبين أن الفاعلين حضرا إلى المحلة على متن دراجة آلية، وبعد تنفيذ عملية سلب الدراجة وإطلاق النار على الضحية، توجها إلى منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبنتيجة المتابعة المكثفة، توصلت القطعات المختصة في الشعبة إلى تحديد هوية الفاعلين وهما:
ح. ح. (مواليد عام 2006، لبناني)
ل. ش. (مواليد عام 2005، سوري).
وبنتيجة المتابعة التي قامت بها دوريات الشعبة، تمكنت من توقيفهما في النبطية وضبط السلاح المستخدم في جريمة القتل.
وبالتحقيق معهما، إعترفا أنهما يؤلفان عصابة سلب دراجات آلية بقوة السلاح نفذت عددًا كبيرًا من هذه العمليات في مناطق بيروت وجبل لبنان، وخلال قيامهما بمحاولة سلب دراجة آلية في الناعمة بتاريخ 18/09/2023، حاول الضحية مقاومتهما فأقدم الأول على إطلاق عيارات نارية متعددة باتجاهه وأرداه قتيلًا. ثم قاما بعدها بسلب الدراجة والفرار بها إلى منطقة برج البراجنة، ليقوما لاحقًا ببيعها في صبرا.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوط المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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