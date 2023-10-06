إشكال الدورة.. توقيف ٢٧ سورياً

أفادت معلومات للـLBCI أن "الجيش اللبناني أوقف يوم الجمعة ٢٧ سورياً في محلة الدورة إثر الاشكال الذي وقع يوم الخميس".



وساد حال من التوتر منطقة الدورة، نتيجة اشكال حصل بين لبنانيّين وسوريّين.



وأفيد بأن الاشكال حصل بسبب حادث وقع بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة الذي استعان بالعمال في المعمل وهم من التابعية السورية.