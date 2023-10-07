تدابير سير غدا على الطريق البحرية تزامناً مع "بطولة لبنان لنصف ماراثون لعام 2023"

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن سباق ركض "بطولة لبنان لنصف ماراثون لعام 2023" يُقام يوم الأحد 7-10-2023.



وأشارت الى أن السّباق ينطلق من أمام مجمّع فؤاد شهاب الرياضي – جونيه باتجاه المعاملتين (مفرق أوسكار بالاس)، ثم عبر الطريق البحرية باتجاه ضبية، وصولاً إلى ما قبل ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود)، ثم العودة على المسار ذاته، وصولاً إلى مجمّع فؤاد شهاب الرياضي. لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيّارات على الطريق البحرية ابتداءً من "مفرق غزير البحري" لغاية "ثكنة الفهود" – ضبية، وذلك اعتباراً من الساعة 5:30 ولحين انتهاء السّباق.



وطلبت هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور.