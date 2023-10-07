تذكير من قوى الأمن: تدابير سير في بيروت في هذه الأيام

ذكّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بأن جمعية بيروت ماراثون تنظّم تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّاءات والعدّائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرّة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.



لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:



- إقفال الطريق من منطقة الجميّزة – مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ: 8 و15و17و22/10/2023.



وطلبت هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.