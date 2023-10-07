الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تيننتي: قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم

أمن وقضاء
2023-10-07 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تيننتي: قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تيننتي: قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم

أعلن المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي أن "بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد".
 
وقال في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "قمنا أيضا بتعزيز وجودنا في جميع انحاء منطقة عملياتنا للتكيف مع التطورات، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".
 
وأضاف: "قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

تيننتي

اليونيفيل

الخط الأزرق

إسرائيل

LBCI التالي
تدابير سير غدا على الطريق البحرية تزامناً مع "بطولة لبنان لنصف ماراثون لعام 2023"
إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-09-23

تيننتي عن التوتر في بسطرة: اليونيفيل على الأرض لتهدئة الوضع

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-16

رئيس بعثة اليونيفيل يترأس الاجتماع الثلاثي: للمشاركة في مناقشات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-12

هل ينجح لبنان في إحباط مساعي إسرائيل لتعديل مهام اليونيفيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-19

جدار إسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا.. وتوتر مع الجيش واليونيفيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:12

تحويل السير عن أنفاق المطار صباح الأحد بسبب أعمال التنظيف

LBCI
أمن وقضاء
10:17

تذكير من قوى الأمن: تدابير سير في بيروت في هذه الأيام

LBCI
أمن وقضاء
09:06

تدابير سير غدا على الطريق البحرية تزامناً مع "بطولة لبنان لنصف ماراثون لعام 2023"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-16

قرار لهيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حول بعض مرتدي الزي الديني

LBCI
امن وقضاء
2023-08-11

الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور

LBCI
صحف اليوم
2023-05-22

نديم الجميّل: مناورة الحزب رسالة للداخل

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-06

ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

مواقف اقليمية ودولية انقسمت بين داعم لعملية حماس ومندد بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:39

تداعيات عملية حماس وكيفية الرد عليها في اجتماع امني لمجلس الوزراء الاسرائيلي... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
07:38

عملية عسكرية كبيرة لحماس واسرائيل تردّ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
06:00

نتنياهو: نحن في حالة حرب

LBCI
أخبار دولية
03:36

ماذا في آخر المستجدات والتطورات الميدانية بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي؟

LBCI
خبر عاجل
01:09

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

LBCI
رياضة
14:17

نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:30

مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

LBCI
خبر عاجل
01:09

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

LBCI
خبر عاجل
10:34

كتائب القسام تصدر بيانًا حول "طوفان القدس"... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
01:52

هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط

LBCI
آخر الأخبار
04:30

القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
01:18

الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
05:30

رويترز: مقتل 22 إسرائيليّاً على الأقل حتى الآن خلال عملية التسلل الى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
03:17

اسماعيل هنيّة: طوفان الأقصى بدأ من غزّة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمّتنا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More