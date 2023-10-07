تحويل السير عن أنفاق المطار صباح الأحد بسبب أعمال التنظيف

تحويل السير عن أنفاق المطار صباح الأحد بسبب أعمال التنظيف

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف أنفاق المطار إعتبارًا من الساعة 5:00 لغاية الساعة 7:00 من يوم غد الأحد 8/10/2023.



وستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور داخل الأنفاق المذكورة وتحويل السير طيلة فترة الأشغال وفقًا للتالي:

- تحويل السير على المسلك الغربي لأوتوستراد الأسد (باتجاه خلدة) إلى الأوزاعي.

- منع المرور على مسرب "الكوكودي-المريجة" (باتجاه نفق المطار) وتحويل السير باتجاه طريق المطار القديمة.

- تحويل السير القادم من المطار إلى طريق المطار القديمة.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وتجنب سلوك الطريق المذكور إلا في حالات الضرورة القصوى، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام.