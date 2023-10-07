تيننتي: اليونيفيل تواصل مراقبة الوضع وتعمل على الحفاظ على الاستقرار

أكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل ينتشرون على طول الخط الازرق وفي منطقة عملياتهم"، لافتا الى ان اليونيفيل تواصل مراقبة الوضع وتعمل على الحفاظ على الاستقرار ومنع سوء الفهم.