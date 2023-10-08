حزب الله أعاد نصب الخيمة التي تم قصفها صباحا

في اطار الرد على الاستهداف الاسرائيلي لخيمتي حزب الله ردا على استهداف المواقع الاسرائيلية، علمت الـ LBCI نقلا عن خبراء مقربين من حزب الله، أن الخيمة التي تم قصفها صباحا من قبل اسرائيل اعاد حزب الله نصبها وتركيبها وعناصره موجودون داخلها.