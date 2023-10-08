الجيش: تعرض مناطق في جنوب لبنان للقصف من قبل العدو الإسرائيلي

الجيش: تعرض مناطق في جنوب لبنان للقصف من قبل العدو الإسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 8/10/2023، قصفت وحدات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي بالمدفعية والدبابات خراج بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. وقد أدى القصف المعادي إلى وقوع جرحى من بين المواطنين ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



في موازاة ذلك، ينفذ الجيش اللبناني اعتبارًا من تاريخ 7/10/2023 انتشارًا في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، كما يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.