رسمياً.. 3 شهداء لحزب الله جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

رسمياً.. 3 شهداء لحزب الله جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

سقط 3 شهداء لحزب الله حتى الآن خلال القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان عصر اليوم.



1- علي رائف فتوني "حيدر"، من بلدة زقاق البلاط - بيروت، نتيجة العدوان الصهيونيّ على جنوب لبنان.



2- حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون"، من بلدة عيترون الجنوبية، نتيجة العدوان الإسرائيليّ على جنوب لبنان.



3- علي حسن حدرج "فداء"، من مدينة بيروت، (سكان بلدة حناويه الجنوبية)، نتيجة العدوان الصهيونيّ على جنوب لبنان.