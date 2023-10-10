الجيش اللبناني: تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 10 / 10 / 2023، تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.