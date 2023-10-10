لحظة استهداف حزب الله ملالة إسرائيلية (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله فيديو يظهر لحظة إستهداف حزب الله ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا.



وكان حزب الله قد أعلن في بيان أنه "رداً على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل".‏