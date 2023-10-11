الجيش عثر في سهل القليلة على المنصة التي أطلِق الصواريخ يوم أمس

بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على المنصة التي أطلِق منها عدد من الصواريخ يوم أمس، وكانت تحمل صاروخًا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه.