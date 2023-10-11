3 اصابات في الضهيرة... واليكم صورة الأضرار

وقعت 3 اصابات اثر القصف على المباني في الضهيرة واحداهم خطرة.

كما تسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات والحقول الزراعية، وبعض المنازل التي تضررت.



