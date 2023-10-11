سليمة حسيب زين الدّين مفقودة. هل تعرفون مكانها؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: سليمة حسيب زين الدّين (من مواليد عام 1968، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 10-10-2023، منزلها الكائن في شارع الكنيسة - دير قوبل، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّها تُعاني من داء الصّرع.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشّويفات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.