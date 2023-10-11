مفرزة إستقصاء البقاع أوقفت مطلوبًا بجرم سرقة في سهل بلدة قصرنبا

مفرزة إستقصاء البقاع أوقفت مطلوبًا بجرم سرقة في سهل بلدة قصرنبا



في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة إستقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف شخص مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، وذلك في سهل بلدة قصرنبا، ويدعى:

خ. ح. (من مواليد عام 1997، سوري)، وقد تبين أن إقامته غير شرعية.



وسلم الموقوف إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.