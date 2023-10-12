الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جريمة قتل غامضة في برج حمود بدافع السرقة
أمن وقضاء
2023-10-12 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جريمة قتل غامضة في برج حمود بدافع السرقة
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه بتاريخ 13-9-2023، وفي محلة برج حمود، عثر على المدعو: (م. س. ا.، مواليد عام 1953، مصري ويحمل الجنسية اللبنانية) جثة هامدة داخل محلّه المعدّ لبيع الدجاج، وهو مكبّل اليدين والقدمين، ويوجد دماء على الأرض.
على الفور، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه. ونظرًا للغموض حول ملابسات الجريمة، قامت الشعبة بإجراء مسح استعلامي في محيط سكن المغدور، شمل استيضاح أكثر من /50/ شاهدًا، تم من خلالها وضع تصوّر تقريبي لبداية تنفيذ الجريمة، وهو مساء تاريخ 12-9-2023، بالإضافة إلى طريقة تنفيذها.
على ضوء ذلك، وبعد مقاطعة المعلومات، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هوية مشتبه فيهما بتنفيذ الجريمة، وهما:
أ. ع. (مواليد عام 1970، لبنانية) الرأس المدبر للجريمة، وتعمل عاملة نظافة في إحدى المدارس الخاصة
ج. ر. (مواليد عام 1990، سوري)
بتاريخ 3-10-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من توقيفهما في منطقتي الدورة والحمرا بعملية متزامنة.
بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلة التي تثبت ضلوعهما بتنفيذ جريمة القتل، اعترفا بتنفيذها بدافع السرقة، بالاشتراك مع المدعو:
- ط. ح. (عمره حوالى ٣٣ سنة، سوري)
الذي فرّ إلى سوريا بعد تنفيذ الجريمة. وأضافا أنهم اجتمعوا في منزل الأولى قبل /3/ أيام من تنفيذ الجريمة، وخطّطوا لكيفية دخول منزله عبر المحل المعدّ لبيع الدجاج، على أن تقوم (أ. ع.) بإلهاء المغدور، وخلال ذلك يتم الدخول إلى منزله عبر المحلّ.
ومساء تاريخ 12-9-2023، تمكّن الثاني والثالث من الدخول إلى منزل المغدور وفق المخطط المرسوم، وعند قيامه بإغلاق محله والتوجه إلى منزله، عملا على ضربه على رأسه حتى فقد وعيه. ثم قاما بتكبيله، وسرقا أمواله البالغة حوالي /3600/ دولار أميركي، وتقاسموا الأموال في منزل الأولى.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المبالغ المضبوطة المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرّ بحق الثالث.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
غامضة
بدافع
السرقة
التالي
توقيف مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة
أمن الدّولة في البقاع تقفل مؤسّسات غير شرعية للنّازحين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-05
مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2023-08-05
مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2023-08-17
طفلٌ يقتل برصاص ابن الـ9 أعوام... جريمة مأساوية غامضة ضحيتها في السادسة من عمره!
منوعات
2023-08-17
طفلٌ يقتل برصاص ابن الـ9 أعوام... جريمة مأساوية غامضة ضحيتها في السادسة من عمره!
0
منوعات
2023-07-26
بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!
منوعات
2023-07-26
بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!
0
منوعات
2023-07-26
انكشفت جريمتها الأخيرة فظهرت الحقيقة: السرقة ليست الأولى وهؤلاء هم ضحاياها!
منوعات
2023-07-26
انكشفت جريمتها الأخيرة فظهرت الحقيقة: السرقة ليست الأولى وهؤلاء هم ضحاياها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:21
توقيف مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة
أمن وقضاء
06:21
توقيف مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة
0
أمن وقضاء
03:47
أمن الدّولة في البقاع تقفل مؤسّسات غير شرعية للنّازحين
أمن وقضاء
03:47
أمن الدّولة في البقاع تقفل مؤسّسات غير شرعية للنّازحين
0
أمن وقضاء
10:39
مفرزة إستقصاء البقاع أوقفت مطلوبًا بجرم سرقة في سهل بلدة قصرنبا
أمن وقضاء
10:39
مفرزة إستقصاء البقاع أوقفت مطلوبًا بجرم سرقة في سهل بلدة قصرنبا
0
أمن وقضاء
09:56
سليمة حسيب زين الدّين مفقودة. هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
09:56
سليمة حسيب زين الدّين مفقودة. هل تعرفون مكانها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-09-28
جنبلاط لـ"الجمهورية": على متعمّدي التعطيل الرئاسيّ تحمّل المسؤولية والتخبّط الخارجيّ يزيد الطين بِلّة
صحف اليوم
2023-09-28
جنبلاط لـ"الجمهورية": على متعمّدي التعطيل الرئاسيّ تحمّل المسؤولية والتخبّط الخارجيّ يزيد الطين بِلّة
0
منوعات
2023-10-09
عرف كلبها أنها حامل قبلها... ما حصل معها غريب جدا!
منوعات
2023-10-09
عرف كلبها أنها حامل قبلها... ما حصل معها غريب جدا!
0
خبر عاجل
07:31
وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل
خبر عاجل
07:31
وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل
0
منوعات
2023-09-29
أنتوني بلينكن يستعرض مهاراته في العزف على الغيتار خلال خطابه (فيديو)
منوعات
2023-09-29
أنتوني بلينكن يستعرض مهاراته في العزف على الغيتار خلال خطابه (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:19
مستشفيات غزة على شافة الانهيار
تقارير نشرة الاخبار
08:19
مستشفيات غزة على شافة الانهيار
0
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
0
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
0
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
0
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
0
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
0
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أهل الجنوب: باقون!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أهل الجنوب: باقون!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
2
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
3
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
4
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
5
خبر عاجل
08:40
الميادين نقلا عن كتائب القسام: قصفنا مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية
خبر عاجل
08:40
الميادين نقلا عن كتائب القسام: قصفنا مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية
6
خبر عاجل
07:15
وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها
خبر عاجل
07:15
وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها
7
خبر عاجل
07:31
وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل
خبر عاجل
07:31
وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل
8
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: واشنطن قلقة من ضربات حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: واشنطن قلقة من ضربات حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More