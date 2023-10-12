توقيف مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة

قامت دورية من مكتب صور الاقليمي في المديرية العامة لأمن الدولة بتوقيف الفلسطيني ز . أ , وذلك بعد عملية رصد ومتابعة , وهو مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة , وقد تم اجراء المقتضى القانوني بحقه بالتنسيق مع القضاء المختص.