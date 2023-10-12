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توقيف مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة

أمن وقضاء
2023-10-12 | 06:21
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توقيف مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة
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توقيف مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة

قامت دورية من مكتب صور الاقليمي في المديرية العامة لأمن الدولة بتوقيف الفلسطيني ز . أ , وذلك بعد عملية رصد ومتابعة , وهو مطلوب بعدة مذكرات بجرائم سرقة , وقد تم اجراء المقتضى القانوني بحقه بالتنسيق مع القضاء المختص.
 

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