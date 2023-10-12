حركة "حماس" تدعو إلى النفير العام في لبنان والمخيمات الفلسطينية دعماً لغزة

أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية - "حماس" في لبنان بيانا، جاء فيه: "نصرة للمقاومة على أرض فلسطين ودعمًا لصمود أهلنا في غزة الصامدة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، حركة المقاومة الإسلامية - حماس تدعو شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان وأهلنا في المدن والقرى اللبنانية الى المشاركة في النفير العام يوم غد الجمعة "جمعة طوفان الأقصى" للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الإسرائيلي".