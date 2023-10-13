توقيف فرد من عصابة ناشطة في سرقة السيارات ونقلها خارج لبنان

توقيف فرد من عصابة ناشطة في سرقة السيارات ونقلها خارج لبنان



في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية ونقلها الى الأراضي السورية، كثفت القطعات المختصة جهودها الإستعلامية والميدانية في المناطق التي تكثر فيها عمليات السرقة. ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية عصابة ينشط أفرادها بسرقة السيارات ونقلها خارج الأراضي اللبنانية، ومن بينهم المدعو: - أ. ف. (مواليد عام ۱۹۹۷، سوري فلسطيني).



وبتاريخ 23-9-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحريشة - عكار.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالإشتراك مع آخرين بنقل العديد من السيارات المسروقة من محلة جونية إلى طرابلس، ليصار إلى نقلها لاحقًا إلى منطقة البقاع ومنها إلى داخل الأراضي السورية.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.