تذكير بتدابير السير التي ستجري في بيروت

ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بأن جمعية بيروت ماراثون ستقيم تمارينًا تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّاءات والعدّائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42،195 كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.



لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:



إقفال الطريق من منطقة الجميّزة – مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ: 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.